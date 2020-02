नन्हा सा परिंदा

{"_id":"5e4a6d398ebc3ef2be10f375","slug":"ankur-tyagi-nanha-sa-parinda","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0928\u0928\u094d\u0939\u093e \u0938\u093e \u092a\u0930\u093f\u0902\u0926\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Ek nanha sa parinda uda assman mainNa milla koi use apna is assman mainVo vechara udta gya assman mainJoh bhi tha uska is sanshar mainVo vechara bichar gya unse assman mainEk din milla use farishta assman mainVo puch betha us farishte ae ki KyoNa banaya mera rista is sanshar mainUski bat sun ruka farishta or HassanOr bola har ek ka rista hota hain issanshar main maa baap ka rista hi to hota hain is sanshar mainJai hindankur tyagi