मैं और मेरा नाम

Mujhse bada mera naam haiIs naam se hi meri pahchaan haiMeri naam ki sundarta mera kaam haiAur is naam k liye hi sundar mera kaam haiMain gum jaun agar ye naam na hoGum jayegi meri pahchan agar ye naam na hoIs naam se hi pahchante hain wo log mujheJinke liye samarpit mera kaam hai- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए