Wo sookha phool gulaab kaWo silsila tere khwaab ka....Meri shayari me kahin zikr teraWo aakhri jaam sharaab ka...Us mude hue panne ke nicheTha mera naam adhura sa...Jahan likha tha naam teraTha wo aakhri panna kitaab ka...Tabahi ke manzar dekh kar phirKyun shauk rakhen sailaab ka...Jab kiya nahi sawaal to phirKyun intezar karen jawaab ka...Chalo sath zara kuch duur yunhiBas char kadam manzil tak nahi....Ik aakhri baar aankhon me teriDekhenge aks mahtaab ka...Ankita Anand (Roohi)