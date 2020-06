{"_id":"5ee33b6e8ebc3e42c4598a1f","slug":"ankit-verma-banaras","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092c\u0928\u093e\u0930\u0938","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Lekar hath me hare rang ki bidaUsne is tarah muh me use daal ke nichodaNikal gayi hashi usake hi chehare seJab usne Banaras ke paan ko chhedaGaliyoon se sansanati si hawala chal rahi thiBuso me se ek ajib si roshani nikal rahi thiGanga ke kinare vo geeton ki dharaArti se saji us shaam ka nazaraHamein nahi maloom ki kis tarah use banaya hogaUpar se Bhagwan bhi use dekh kar chakmakaya hogaKya ye wahi log hai jinhen maine banaya haiYa unhone ne mujhe banaya hogaYe soch upar wale ke dimag me bhi jarur aaya hoga !