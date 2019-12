प्यासा साहिल

{"_id":"5dfe15a98ebc3e87bd3e5e76","slug":"ankit-prabha-thirsty-bay","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u094d\u092f\u093e\u0938\u093e \u0938\u093e\u0939\u093f\u0932","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Tera hona bhi hai jaise tera na honaKabhi mehsoos kiya hai sahil ka pyasa honaFursat me milen to bhi kya milenHasrat hai akhiri saans se pehle ka lamha honaHar waqt auro se jo karta tha meri baatenSabse jyada chubhta hai tera maun honaThoda tum samhalo, thoda mai thamhuBada bhari hota hai rishte ka lash dhonaShikayat kar ke yaaden kharab karteMujhe rehne do waha ,jaha tha tumhe sirf mera hona