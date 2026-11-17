खुद को पढ़ो

अच्छी आदतें गढ़ो

और आगे बढ़ो

रोज अच्छा पढ़ो

सपने सुंदर गढ़ो

नई चढ़ाइयां चढ़ो

खुद को पढ़ो।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले