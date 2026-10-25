बलिया का संस्कार

बलिया के संस्कार

में भरा है प्यार

और वीरता अपार

बहती गंगा की धार

है साहस यहां अपार

हैं यहां अच्छे साहित्यकार

हैं यहां बड़े बड़े साहित्यकार

हैं यहां बड़े बड़े कलाकार

हैं यहां बड़े बड़े नाटककार

हैं यहां बड़े बड़े पत्रकार

हैं यहां बड़े बड़े राजनीतिकार

हैं बड़े बड़े जानकार

हजारी प्रसाद जी को जानता संसार

परशुराम चतुर्वेदी को जानता संसार

हैं यहां से मंगल पांडे,जिनकी चमकी तलवार

तो भागे अंग्रेज सात समंदर पार

हैं यहां चित्तू पांडे जो बनाए,स्वतंत्र सरकार

तब जब अंग्रेजों की थी चहुंओर सरकार

है संस्कृति सुंदर

है साहित्य सुंदर

है राजनीति सुंदर

है इतिहास सुंदर

हैं लोग सुंदर

हैं लोग यहां शूर वीर

हैं यहां लोग गंभीर

यहां भृगु बाबा का मंदिर है

यहां शिव बाबा का मंदिर है

राजा बलि का जिला

है यह बगावती जिला

यहां आजादी का प्रथम पुष्प खिला

यहां से देश को प्रधानमंत्री मिला

पर पूछती है जनता विकास पुष्प कब खिला?

बागी बलिया को क्या मिला?

कुछ करे वर्तमान सरकार

कुछ मिले इस जिले को उपहार

कुछ मिले इस जिले को पुरस्कार

है यही बागी बलिया की पुकार

मिले इसको स्वदेश का प्यार।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले