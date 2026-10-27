बच्चों के वादे

हे जन्म भूमि!

हे मातृ भूमि!

हे पितृ भूमि!

हम करते हैं वादे

रख कर बड़े इरादे

आपके लिए देंगे हम बड़े बलिदान

करेंगे हम कर्म महान

आपका पाएंगे हम प्यार

ईश्वर पर लुटाएंगे हम प्यार

समझेंगे हम अपना संस्कार

उठाएंगे हम अपनी जिम्मेदारी

चमकाएंगे हम धरती सारी प्यारी

बनेंगे हम और ईमानदार

दिखाएंगे हम साहस अपार

लेंगे हम निर्णय बड़े बड़े

करेंगे हम कर्म बड़े बड़े

पाएंगे हम खुशियां अपार

करेंगे क्षमा निर्दोषों को हम बार-बार

हिम्मती हिंदुस्तानी हम

नहीं किसी से रहेंगे कम

दिखा देंगे दम खम हम

मिटा देंगे अहं हम।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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59 minutes ago