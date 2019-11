{"_id":"5dc809538ebc3e5aec25e389","slug":"ankit-gupta-koshish-kar-ik-baar-fir","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u094b\u0936\u093f\u0936 \u0915\u0930 \u090f\u0915 \u092c\u093e\u0930 \u092b\u093f\u0930","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Khone Ko Aisa tha bhi kya,jotum manzilon se hi mukar Gaye...Rone Ko Aisa tha bhi kya...jo tum ittefaq se hi itar Gaye....Koshish kr ik Baar fir udneKo khwahishon ke aasmaano me...Kyuki dhone Ko Aisa tha bhi kya...jo tum hawaon se hi utar Gaye..