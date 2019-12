{"_id":"5dfb42858ebc3e880f003d41","slug":"anjali-verma-shaam-papa-ki-yaad","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0936\u093e\u092e -\u092a\u093e\u092a\u093e \u0915\u0940 \u092f\u093e\u0926","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Har shaam se dar lgta h,Jab aap na aao, us bat se dar lgta h,Din to dhal jata h, apke kahi hone ke khyal se,Lekin raat Hui or apki awaj na ayi,kuch sunane ki baat na ayi,Bas is baat se dil darta h,Papa apke na hone ke ahsas se hi dar lgta h...- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए