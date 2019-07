{"_id":"5d1c51a28ebc3e3c890ba4aa","slug":"anjali-sharma-maa","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u093e\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

MaaTeri kami ko kese bya karubas mahsoos hoti rahti haitu hi suraj tu hi chaandjha jati hu vhi dikhayi deti hai…Tu mujhse dur hai or aage bhi dur rhegikyuki mai ladki hujindgi bhar rahhu teri good me ser rak karmeri kismet me nhi…..Tere eashaan bhot hai mujh parpar aa kar teri seva karuye bhi munkin nhikyuki mai ladki hukisi or ki ma ko maa samj lukhud ki maa ka ghar chod duye hi meri takdir hai...Per tujhe yaad naa karuasa ek bhi din nhiaakho me aasu aate hai bhot barpar bas yaad kar ke rh jaati huor kya karu???….