दिल के करीब

{"_id":"5e0fd1768ebc3e87952b379a","slug":"anjali-asn-dil-k-kareeb","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0926\u093f\u0932 \u0915\u0947 \u0915\u0930\u0940\u092c","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Dekha h use bahon me ghutte hueMoo mujhse fer k use yaad karte hueDusron k samne pyar aur uske aage mujhe irritation banate hueHaan Uski hasi ko majboori bante hueDekha H maineKaise dekhun tujhe aur rote hueChhod de mere Daman ko tu qki aur zindgi Nai guzarti mujhse paap karte hueDil ka dard to Hume b sata Gaya ae yaarPar tujhe ye dikha nai sayad aakhon pe padra rehte hue!!!- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए