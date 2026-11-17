नैट्टवर्क अते रिश्ते

नैट्टवर्क नाल रिश्ते जुड़दे ने,

जां फिर बिखर जिहे जांदे ने,

उंगलां दी इक छोह दे नाल,

असीं दूर तीक हो आउंदे हां।

इल्ज़ाम लग्गा तकनीक 'ते किओं,

'निधि' पुच्छे इक सवाल इत्थे,

की पहलां कदे ना टुट्टे सन,

दिलां दे नाजुक जाल इत्थे।



जदों तार ना सी, ना सकरीन कोई,

उदों वी तां मन घबराउंदा सी,

इक चुप्प दी कंध दे हेठां,

हर रिश्ता सहिम जिहा जांदा सी।

मज़बूती तां अहिसासां दी,

हर दौर 'च परखी जांदी रही,

माधियम नूं दोष ना दिओ यारो,

इह तां बस्स मन दी परछाई।



जो कोल रहे ओह दूर होए,

जो दूर सन ओह कोल होए,

डिजिटल इस दुनिया विच आ के,

नवे नवे अहिसास होए।

नैट्टवर्क तां बस्स इक ज़रिया है,

जो दिल दा हाल सुणाउंदा है,

रिश्तियां दी डोर उही फड़े,

जो दिल तों इहनां नूं निभाउंदा है।



—अनीता 'निधि

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

27 मिनट पहले