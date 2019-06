{"_id":"5d05984e8ebc3e6b867957af","slug":"aniruddh-gupta-books-1560647758913","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093f\u0924\u093e\u092c\u0947\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

किताबें . . . . .किताबें एक दर्पण है ।किसी भी गंदे समाज का ,किताबें कभी भी धुंदली तस्वीर नहीं दिखती किताबों ने मुझे दो चीजों में अन्तर बताया ,माने तो , धर्म और अधर्म ,हिंदुस्तान और पाकिस्तान ,राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोही में ,मैं किताबों में अंतर समझता हूं .मैं राम मंदिर और बाबरी मस्जिद में ,को भी समझता हूं ,मैं august revolution against French colonial rule और , Dechristianization of France during the French Revolution को भी समझता हूं,मैं भगत सिंह गांधी नेहरू और ,गोडसे वीर सावरकर को भी समझता हूं .मैं हिटलर को भी समझता हूं ,माने तो ,किताबें कभी भी मरती नहीं ,बस वो अपना चोला बदलती हैं ,जिन किताबों को तूने मार होगा ,वो पहले ही किसी के जहन में जगह ले चुकी हैं ,जो तू नहीं देख पाया . . .जब भी वो किताब मरी होगी ,तब उसकी आवाज़ और भी ज्यादा तेज और कड़क होगी ,मैं समझदार हूं ,मैं किताबें फाड़ता या मरता नहीं . . . . .-अनिरुध्द गुप्ताहमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए