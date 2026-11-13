कौन बच पाया है,दुनिया में आ के रोने से

मैं अगर खुश रहा गुस्ताख़ अपने होने से

क्या ही हो जाएगा दुनिया के खफा होने से

सिलसिला रुक न सका,बार बार होता रहा

रश्क में जमाना था,मेरे बेवफा सा होने से

जो कुछ हुआ नहीं उसके बार बार होने से

कर दिखाया है वही मैने एक दफा होने से

हम तो गर्दिश में भी जिंदादिली से जीते थे

आप चुक जाते हैं गर्दिश के निशां होने से

हमने कई रौशन शहर होते उजाड़ देखे है

वक्त लगता नहीं शोलों के खाक होने में

जिंदगी का जहर पीकर ये जज्बा आता है

लुत्फ आया भी था आदम से खता होने में

लज्जते गुनाह की कशिश सभी में होती है

रोक पाया है कौन खुद से गुनाह होने में

इन सफेदपोशों की असलीयत जिसने जाना

वो मेरा मुरीद हुआ, तल्खजुबां होने से

इल्म का चिराग है रौशन हमारे जेहन में

इसकी लौ बुझती नहीं, तेज हवा होने से

जुल्म नाकबूल किया, खुद को रोने न दिया

कौन बच पाया है,दुनिया में आ के रोने से

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एक घंटा पहले