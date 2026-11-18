उड़ना भूल गए ये

खयाल ए परिंदे कैद हैं इस दिल कफस में

खिड़की न खोल देना उड़ना भूल गए ये

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48 मिनट पहले