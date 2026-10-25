कई मंजिलें राह तकती हैं अपनी

जमाने की गर्दिश कहां रास आई

जमाने की शोहरत नहीं हाथ आई

कहीं जा रहा था पकड़कर घसीटा

नहीं छोड़ता, दिल जरा बेहयाई

कई मंजिलें राह तकती हैं अपनी

हमें लेनी होगी यहां से बिदाई

बहुत दिन नहीं कैद में भी रहेगा

ये दिल मांगता है रिहाई रिहाई

यहाँ सबने देखा वही खास मंजर

तुम्हीं भर को देता नहीं ये दिखाई

तमाशा बुरा था मगर था तमाशा

हमें आ के घर जान में जान आई

कोई याद से अब भी जाता नहीं है

मिलन भी नहीं है,नहीं है जुदाई

नहीं प्रेम नगरी से हम खाली आए

हैं दो मुट्ठियों में वफ़ा, बे वफाई

रहा प्यार बाकी, तो परछाईं से ही

गई साथ अपने, चली साथ आई

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एक घंटा पहले