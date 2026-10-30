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उल्फ़त का कारवां कोई फिर लुट रहा है क्या

Anil Pandey

Anil Pandey

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            दिल में कोई गुबार फिर से उठ रहा है क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरकती जमीं में पौधा कोई उग रहा है क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों मुड़ के देखता है जरा जरा देर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राही है तन्हा कोई सदा दे रहा है क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुझते नहीं हैं शबनमी नजर की नमी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा कोई शोलों को अब भी दे रहा है क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरते हुए भी फितरतों को छोड़ न पाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुट्ठी में अपनी मिट्टी सा लिए हुए है क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुना है हुआ करता था वो सरफिरा आशिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या बात है वो खुद से ही रूठा हुआ है क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी जमीं से हम जरा भी उठ न सकेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो तो आसमां ही जैसे झुक रहा है क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी नजर में हैं उसी के पैरहन रंगीन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाते हुए भी जैसे कोई रुक रहा है क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल से उठी आवाज सी, देखे हैं सब इधर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दिल के शोर को जमाना सुन रहा है क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सन्नाटा है पसरा हुआ, दहशत में फिजाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उल्फ़त का कारवां कोई फिर लुट रहा है क्या
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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