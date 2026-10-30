उल्फ़त का कारवां कोई फिर लुट रहा है क्या

दिल में कोई गुबार फिर से उठ रहा है क्या

दरकती जमीं में पौधा कोई उग रहा है क्या

क्यों मुड़ के देखता है जरा जरा देर में

राही है तन्हा कोई सदा दे रहा है क्या

बुझते नहीं हैं शबनमी नजर की नमी से

हवा कोई शोलों को अब भी दे रहा है क्या

मरते हुए भी फितरतों को छोड़ न पाया

मुट्ठी में अपनी मिट्टी सा लिए हुए है क्या

सुना है हुआ करता था वो सरफिरा आशिक

क्या बात है वो खुद से ही रूठा हुआ है क्या

अपनी जमीं से हम जरा भी उठ न सकेंगे

देखो तो आसमां ही जैसे झुक रहा है क्या

अब भी नजर में हैं उसी के पैरहन रंगीन

जाते हुए भी जैसे कोई रुक रहा है क्या

दिल से उठी आवाज सी, देखे हैं सब इधर

इस दिल के शोर को जमाना सुन रहा है क्या

सन्नाटा है पसरा हुआ, दहशत में फिजाएं

उल्फ़त का कारवां कोई फिर लुट रहा है क्या

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1 hour ago