नाच उठता था दिल आने की ख़बर से तेरे

खुद को महसूस मैं करता हूं नजर से तेरे

लग रहा है अब कुछ तू भी तो असर में मेरे

मैं दिलासे बहुत इस दिल को दिया करता हूं

दूर मुश्किल हुआ जाना भी पहर से तेरे

हम परिंदे हैं एक जगह कहां टिकते हैं

उड़ भी जाएंगे अब गुलनार शज़र से तेरे

ऐसे तूफान हैं फिर लौट कर न आऊंगा

ऐ समन्दर जो मैं बचा भी भँवर से तेरे

हम तो आदी हुए हैं रोज पिया करते हैं

जिंदगी मर नहीं जाएंगे जहर से तेरे

जान जैसे किसी बदन से चली जाती है

हम चले जाएंगे वैसे ही शहर से तेरे

जाने क्यों मिलती नहीं वैसी खुशी अब हमको

नाच उठता था दिल आने की खबर से तेरे

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एक घंटा पहले