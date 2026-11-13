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गौरा बनी दुल्हनिया, मुखड़ा दमकता,

Anil Kumar

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                            शिवजी बन के चले दूल्हा,शृंगार देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सज-धज के निकले भोले, दरबार देखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माथे पे चंद्रमा चमके, जटाओं में गंगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाल पे भस्म विराजे,रूप बड़ा चंगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नागों की माला पहने,गलहार देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिवजी बन के चले दूल्हा,शृंगार देखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देव,गण बने बराती, बरात देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नंदी पे सवार भोले,सौगात देखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रह्मा भी संग आए,विष्णु भी पधारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंद्र ने पुष्प बरसाए,नभ से सितारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डमरू की धुन पे झूमे, संसार देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देव, गण बने बराती,बरात देखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूतों की टोली आई, अजब है नज़ारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बजाए ढोलक,कोई दे नगाड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई लगाए ठुमका,कोई शंख बजाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोले के नाम पर सब,जयकार लगाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसता है कैलाश सारा,त्योहार देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिवजी की अनोखी आई,बरात देखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माता हिमालय के घर, मंगल सजाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैना ने आरती के,दीपक जलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सखियाँ करें ठिठोली,मंगल सुनाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौरा के रूप को देख, चंदा शरमाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौरी के द्वार पहुँचे,सरकार देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिवजी के स्वागत में,सत्कार देखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौरा बनी दुल्हनिया, मुखड़ा दमकता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोले के संग ब्याह का, उत्सव महकता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेदों के मंत्र गूँजे, मंगल विधाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवों के साथ मिलकर,खुशियाँ मनाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव-शक्ति मिलन का,चमत्कार देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर-हर महादेव का, जयकार देखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-पंडित अनिल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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