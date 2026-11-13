भोर हुई,अरुणिमा छाई,पूरब हुआ उजाला

घाट सजे,नदी सजी, सज गए जलधारे।

गूँज उठे गगन तक, छठी माई के जयकारे।



दीप जले किनारों पर, झिलमिल करें सितारे।

भक्ति में डूबे जन-मन, खुशियों के उजियारे।



सूप सजे फल-फूलों से, ठेकुआ की खुशबू आए।

नारियल,गन्ना,केला, श्रद्धा से भोग लगाए।

माथे दउरा उठाए, चलते व्रती प्यारे।

गूँज उठे गगन तक, छठी माई के जयकारे।



अस्ताचल जाते सूरज को,अर्घ्य सभी चढ़ाते।

आँखों में विश्वास लिए, मन की व्यथा सुनाते।

संतान की सुख-समृद्धि,माँ से सभी पुकारें।

आस्था के सागर में, डूबे भक्त सारे।



भोर हुई,अरुणिमा छाई,पूरब हुआ उजाला।

उगते सूरज को अर्घ्य दिया,माँ ने भाग्य सँभाला।

सुख-शांति बरसे घर-घर,महकें आँगन-द्वारे।

जय-जय छठी मैया,भर देना भंडारे।

-पंडित अनिल

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एक घंटा पहले