प्यार में बेबसी

Yeh gazal maine un ashiqo ke liye banai hai.,Jinke dil tak nahi balki jaan pe ban aai hai,Zindagi ke tajurbo ne dard ki kuch yoon dava batai hai,Ki naya dard hi purane dard ki davai hai,Pyar kro be inteha kro magar pehle khud se karo,Dusro se kroge to tumhari zindagi ki tabahi hai,Shadi krenge maa baap ki marzi se,Pyar kyu apni marzi se yeh bat samajh nahi aai hai,Kuch yeh soch kr dil tod diye jaate hain,Ki log kahenge beti gair biraadri me bayahi hai,Mazboor kra dete hain duniya wale maam bap ko,Warna kisko apne bachcho ki khushi main hansi nahi aai hai,Who ro ro kar kehta raha hamari shadi nahi ho sakti,Magar kya kre duniya walo ne rasme hi kuch aise banai hai,Koi nahi hai kisi ka aaj ke waqt main,Hamdard bhi dard deta hai aksar tanhai main,Aur PARI main bhool jau usko yeh asan to nahi,Uski yaad mujhe jeete Ji nahi marne ke baad Mumbai aai hai..Write by BABY PARI