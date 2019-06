{"_id":"5cf50646bdec2207897f3586","slug":"aneeza-abeer-woh-ek-din","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0935\u094b \u090f\u0915 \u0926\u093f\u0928","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Wo 1 din..Afsos hai 1 din aur smbhal liya hota khud ko,Bus kuch pal hi aur mana liya hota khud ko..Behla liya hota kahin khud ko,Ki ye anhoni na hoti..Bus us 1 din aur smbhaal liya hota khud ko..Kyun kamzor se pad gye the ye dil dimaag,Kyun haatho se kabze uth gye aur wo chal pde..Chal pde us din us galat rah par,Kaash bs wo 1 din aur smbhal liya hota khudko,Kaash wo 1 din aur bacha liya hota khud ko..Izzat to lga di thi dav par,Bus thodi si aur sajhedari dikha di hoti,Bus wo ek din samjha liya hota khud ko,Yun is bemtlb ki yari si bacha liya hota khud ko