मुसाफिर हूूूं मैं सफर में तुम्हारे

Musafir hun main safar me tmhare,Tum kyun aadat daal rhe ho meri,jab alag chalna hi kismat hai apni,to kyun ye saath ke sapne saja rahe ho?? Mana saath ke ye din bohot khushi ke hain, akele rehna kuch dushwar sa hoga... magar hai to shayad yahi taqdeer me hamare, ki musafir hun main safar me tumhare.. kyun nahi samajhte tum ki ye chand dino ki khushi,Zindagi bhar ke liye ek bujh si ban jayegi,ki saath rehne ke jo sapne sajaye hain,wo maut ke ghaat utar jayenge,ab aadat daal to li hai hmari, ab ye btao kabtak saath nibha paoge?Ye khushiyan samet to li hai, kya in khushiyan ke saath zindagi guzaar paoge?Ya in khushiyun ke baad milne wala jo gam hai,Us gam ko yaad karke mujhe bhula paoge??Maan lo abhi bhi waqt baki hai,ki musafir hun main safar me tmhare,Musafir saath kabtak nibhaege?Dua to yahi ki hai ki ta-umr rhe ye khushi barqarar,Ki tmhare bina zindagi khamosh si hai..Kash ye musibatein hmse dur rehti,Aur hum khushiyun ke kareeb hote..Chalo yahi dua krte hain kiMusafir nahi main safar banu tumhara,1 aisi aadat jo har waqt saath de tmhara