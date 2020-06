{"_id":"5ebd2e5e8ebc3e90813bf453","slug":"anant-kumar-ye-jo-aj-lathi-barsaye-jaa-rahe","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092f\u0947 \u091c\u094b \u0906\u091c \u0932\u093e\u0920\u0940 \u092c\u0930\u0938\u093e\u090f \u091c\u093e \u0930\u0939\u0947","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

ये जो आज लाठी बरसाए जा रहे ; ये जो आज भगाए जा रहेये जब अर्थव्यवस्था के पहिए बन जाते हैं तब तो तुम्हें सुहाते हैं।ये जो भूख से सताए जा रहे ; खाने पीने को ललचाये जा रहेये जब टैक्सीयों में मुंबई दौड़ाते हैं तब तो तुम्हें सुहाते हैं।बिलों में दुबके हैं इनके हितैषी ; बिहारवासी या हो यूपीवासीये जब तुम्हें चुनाव जिताते हैं तब तो तुम्हें सुहाते हैं।सोफ़ों पर बैठे हैं जो मिल मालिक या कारख़ानों के ख़ालिदये जब टन के टन कपड़े सील जाते हैं तब तो तुम्हें सुहाते हैं।ऊँचे इमारतों में बैठे बिज़्नेस वाले या नौकरी पेशे सर्विस क्लास वालेये जब घर को घर बनाते हैं तब तो तुम्हें सुहाते हैं।नियति का खेल है यही ; जिनके कान हैं उनकों स्वर्ण नहींदिग्भ्रमित हैं ये इस शहर में घर खोजते हैं।शहर वाले तो इतने बेसब्र कि पीछे से ख़ंजर भोंकते हैं।हाँ ! ये वापिस अब घर जाएँगे।लौट के शायद ना आएँगे।तुम ढूँढ लेना फिर कोई और खिलौनाये तुम्हें अब नहीं बहलाएँगे।ये तुम्हें अब नहीं बहलाएँगे।We are all migrants through time.