{"_id":"5c73a6babdec220c2959ebd0","slug":"anand-raj-wait-for-love","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u094d\u092f\u093e\u0930 \u0915\u093e \u0907\u0928\u094d\u0924\u091c\u093e\u0930","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

मैं आयी बहार आयी निखर कर देख मेरा शृंगार आयाआंखों के काजल और माथे की बिंदिंया होठ की लाली , उङता हुआ आंचलये सब तो सूना लग रहा तेरे बिनजैसे सर्दी में बारिस की फुहार आईमैं आयी बहार आयी निखर कर देख मेरा शृंगार आयासावन का मौसम है पर मुझमें हरियाली कहाँबिना तेरे मुझको अब खुशहाली कहाँइन्तज़ार पर इन्तज़ार मुद्दते बीत रहींकान के परदे अब स्वयं चीख रहीजैसे सब्र का बांध टूट दिल के मन्दिर में बाढ आयी हैमैं आयी बहार आयी निखर कर देख मेरा शृंगार आयाआइने मुझे नजर लगा रखे हैंदिल के बाजार में दुकान लगा रखें हैंबीत गए अरसा और बीत गए दिनबासी मैं हो रही ए खरीद दार तेरे बिनतुझमे हो जाऊँ सरीक ये खुमार छाया हैमैं आयी बहार आया निखर कर देख मेरा शृंगार आयाप्यार की कलियाँ अब कुम्हलाने लगीनदियों का प्यास बारिश बुझाने लगीभीड़ भरी राह है मैं तुझे तलाश रहीचुभ कर नजर फिर आज से उदास हुईंप्यार के पत्तों का तू बना मेरा साया हैमैं आयी बहार आयी निखर कर देख मेरा शृंगार आयाझरनों के शोर रंग फूलों के जाने लगेरह रह के नैन मेरे भर आने लगेमोहब्बत के गीत अब मुझको भाने लगेटूट कर बिखर चुकी हूँ मैं जैसेदिल की वादियों में अब भूचाल है आयामैं आयी बहार आया निखर कर देख मेरा शृंगार आया- आनंद राज (Live in district basti (up) doing MBBS from MRA MEDICAL COLLEGE AMBEDAKAR NAGAR UP)हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए