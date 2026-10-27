सत्य को आँच नहीं , पर झूठ को ताप का डर नहीं यही यथा स्थिति है वर्तमान की

सत्य को आँच नहीं , पर झूठ को ताप का डर नहीं

यही यथा स्थिति है वर्तमान की

कलयुग का युग बलवान बड़ा

हर इंसान के रूप में अपना रूप धरा

जरूरत है फिर से देव अवतरित हो

बात है नहीं कोई छोटी ये बात है

सृष्टि कल्याण की

हर काल का बखान है पोथी - पुराण

उनका प्रमाण है , प्रकृति प्रचंड रूप

धर रही , दुनियां फिर भी चल रही

बात सामान्य सी भले अभी लग रही

पर पतन की ओर बढ़ रही दुनियां नादान सी

इस काल का समापन हो नहीं तो आहुति

लेगा ये सबके प्राण की

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एक घंटा पहले