पत्रकारिता भी नहीं रही निष्पक्ष,ये कैसा मेरे देश का हाल है?

भारत की मिट्टी भी अब कुछ, भारी -भारी सी लगती है,

विकास की होड़ में शामिल,जब इंसानियत पीछे छूटती है।



ऊंचे - ऊंचे महलों के नीचे, भूख भी अब सोती है, चांद पर तो पहुंच गए हम, सड़कों पर जिंदगी रोती है।



कहीं मजहबों की दीवारें , कहीं वर्ण - भेद की खाई है,

कहीं संविधान के दामन पर, सियासत ने धूल उड़ाई है।



डिग्रियों के बोझ तले युवा का, जब दम घुटने लग जाता है,

भ्रष्टाचार का दीमक देखो, जड़ खोखला कर खा जाता है।



जब प्रदूषण की चादर में सिमटी, सांसें टूटने लग जाती है,

फिर विषाक्त जल,भोजन से, कई मासूम जानें जाती हैं।



जंगलों का हरण , फैक्ट्रीयों का वरण, ये कैसी मनमानी है?

देशवासियों- मां के नाम पेड़ लगाओ, ये कैसी बागवानी है ?



अब सांसदों में बैठे कुकर्मी, नारी सुरक्षा महज एक सवाल है

पत्रकारिता भी नहीं रही निष्पक्ष,ये कैसा मेरे देश का हाल है? —

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1 hour ago