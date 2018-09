{"_id":"5baa87f6867a557ead23ebd2","slug":"amresh-kumar-khud-se-hum-khud-ko-pahchane-1537902582792","type":"story","status":"publish","title_hn":"Khud se Hum khud ko pahchane","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Khud se Hum khud ko pahchane

Aao bachho Milkar Jane,. khud se Hum khud ko pahchane. Hai karm hamara hi dharm hamara, aur yahi pahchan hamara. har mushquil se Hum lad jayen, toofano se Hum bhid jayen . kya wajood us aandhi Ka Jo roke aur hum Ruk jayen. tum jiwan ke is shubh awsar me, har Kam diwano SA Karna. Poora Kar sapne ko Apne manjil par hi jakar rukna. na Karna Kabhi dwaish bair tum,. Na ghrina me padana tum. Hasi Khushi se Milkar rahna, aur aage hi aage chalte rahna tum. jo Kam ho usko aaj hi Kar dalo,

na kal par chhodo na parso par talo. kam samay par Karna ek buri aadat aur bimari hai,. Jo tumhare lankho achhai par bhari hai. khel wahi tum khelo jisme tum mahir ho,. jo bane alag pahchan tumhari jisse Jag jahir ho. Ye waqt tumhara heera hai, Jo khwabon Ka ek jakheera hai. kar upyog in heero Ka tum khwabon ke manjil tak jana. fir waha khade hokar tum hathon ko Apne lahrana. har buri bat se Bach Jana, Jo mile buren to hat Jana. apni achhai ke jeeton Ka tum Khushi manate kho jana. mata pita aur guru ke charno me Sheesh jhukate rahna tum, Wah dhool Nahi charno ki mitti hai Chandan si, jise roj lagate rahana tum. Tan bhi apna swathay rahe,. man mastisq bhi mast rahe. samay par Khao khelo tum aur padhai me vyast rahe. bas thoda SA dhyan rahe, BHARAT MAA Ka swabhiman rahe. na jhuke tiranga na sar jhukane do, aur dushman ki nako me Jan rahe.

kya Tumne khud ko pahchan liya, Jo bhool gaye the Jan liya. gar Haan tum sabki sari hai, to thano jid aur Kar dalo ab Bari tumhari hai....JAY HIND JAY BHARAT.@