{"_id":"5e11b6f38ebc3e87cc2f1d3c","slug":"amresh-chanchal-bachpan","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092c\u091a\u092a\u0928","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Ye jindagi tu tham Zara saHum abhi thode Hain payasaDekh kr teri gatiJane kyo hum Hain Dara saYe jindagi tu ......Jb Yaad kare hum bachpan kiJo harkate thi bachkaniDaura karte the ragon me hamareKhun kam aur jayda PaniDundhte Hain wo sammaJb aaj hum hue jawaPr Jane kyo sare hamareKhun pasine ek HainJabki hamare karm kesare irade nek HainPhir bhi aakhe nam haiAur Dil bhi ab hai hara saYe jindagi........Kagjon ke naav hamareBarish ki wo kashtiyanDhulo me Jo lot krKiya karte the mastiyanWakt ne sab chhin liyeBachpan ki sari khusiyanAb hum kamane me lge HainBs do wakt ki rotiyanHo kr khada is more prJo Dekha pichhe mud krNajar Aaya bachpan meraDoor khada wo dhundhla saYe jindagi.....Bachpan ki diwar prJo dhul thodi jam gyi haiPhul si khilti huiApni hansi Jo thum gyi haiWakt ke jhoke se us dhul ko tu hta deBachpan to Laura na sakegaMuskurahat hi Lauta deSubah se le kr sham tkLge rahte hum kaam prGhis gyi yediyan phir bhiNa pahuche hain mukaam prSubah ko nikle raar ko abLautate hum thaka hara saYe jindagi.........- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए