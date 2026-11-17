भाई कुंभकरण चाहिए।

बन जाऊंँ यदि रावण भी तो

भाई कुंभकरण चाहिए

युद्ध भूमि में प्रभु राम के

हाथों से मरण चाहिए ।।

- अमित प्रेमशंकर

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57 मिनट पहले