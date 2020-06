दुनिया डिजिटल हो गयी है

{"_id":"5ec7e89d8ebc3e90a765569e","slug":"amit-niranjan-duniya-digital-ho-gyi-hai","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e \u0921\u093f\u091c\u093f\u091f\u0932 \u0939\u094b \u0917\u092f\u0940 \u0939\u0948","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

दुनिया आजकल डिजिटल हो गई हैE-mail के जमाने मेंअब चिट्ठी कोई लिखता नहींमिट्टी का खिलौना अब बिकता नहींMessages में कसमें वादे निभा रहे हैंबोलते हैं परिवार की अब आवयश्कता नहींWhatsapp का Hi तो है परयारो के घर की चाय नहींSmiley हमारी जगह मुस्कुरा रहे हैंदिल में छुपी बैचेनियों का उपाय नहींFacebook insta पर group हैं to be in touchपर सामने कभी बात करते नहीं बात है ये सचअब किसी के मौत पे आँसुओ की जगहट्विटर के RIP की हो गई हैज़िन्दगी बिना पानी के नारियल जैसी हो गयी हैदुनिया आजकल डिजिटल हो गयी है