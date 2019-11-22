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मेरे अल्फाज़

तन्हाई

Amit Kumar

Amit Kumar

27 कविताएं

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Ai kash koi dard pe pehre de to muskura ke jii uthhun
Chand ke pyaale se chhalki roshni se darde dil seench lun.
Hadbdata hun main muntazir subho sham ke fareb se
Kya akela chaand lu aur kya akeli raat lun
Hai ajnabi din ke ujaale aur syah rato ke chaand
Har taraf tanhayi hai chahe jis bhi karwat sar rakhun.


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