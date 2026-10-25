शब्दों का मोहपाश

कुछ एहसास, जो शब्दों से परे हैं…



शब्दों के मोहपाश को

तोड़ पाना इतना आसान होता,

तो हर नुक्कड़ पर कविता का

एक नया संसार होता…

छंदों की भज्जियाँ नहीं,

भावनाओं के दीप जलते,

और हर दिल में संवेदनाओं का

एक उत्सव अपार होता…



दोहों के तीरों से

भेद दिए जाते हर वो सीने,

जो काव्य की गरिमा को

नकारने की हिमाकत करते…

मगर शब्दों की असली ताक़त

कौन समझ पाता,

अगर लोग लफ़्ज़ों को

पढ़ते और एहसासों से न गुज़रते…



वेदों के ज्ञाता भी

शायद मौन हो जाते,

गर किसी की प्रीत में

अपना अस्तित्व भुला बैठे होते…

ज्ञान के शिखरों पर

विराजमान रहने वाले भी,

किसी की आँखों में

अपना समूचा संसार लुटा बैठे होते…



क्योंकि प्रेम कोई व्याकरण नहीं,

जिसे नियमों में बाँधा जा सके…

यह तो आत्मा की वो अनकही पुकार है,

जिसे सुनने के लिए

ख़ामोशी में भी जिया जा सके…



कालजयी रचनाओं का

मोल कहाँ रह जाता,

गर हर दौर में अमर

चित्रकथाओं का प्रचलन होता…

हर किरदार अगर

पहले से जाना-पहचाना होता,

तो कल्पनाओं का

आकाश भी कितना सीमित होता…



इतिहास उन्हीं के

नाम अमर करता है,

जो समय की धारा में

अपनी पहचान छोड़ जाते हैं…

कुछ लोग किताबों में

दर्ज होकर ज़िंदा रहते हैं,

और कुछ बिना लिखे ही

सदियों तक याद आते हैं…



दीवाली की फुलझड़ियों से

अगर बसंत झर-झर गिरता,

तो पतझड़ के दर्द का

एहसास भला कौन करता…

मन का पपीहा अगर

हर पल कूकने लगता,

तो विरह की रातों में

प्रेम का आकाश कौन पढ़ता…



हर खिलखिलाहट के पीछे

एक ख़ामोशी होती है,

हर मुस्कान के भीतर

कोई कहानी सोती है…

जो दर्द को भी शब्दों में

ढालना सीख जाता है,

उसकी कलम फिर

केवल लिखती नहीं

किसी टूटे हुए

दिल को जीना सिखाती है…



शब्द केवल ध्वनियाँ नहीं,

किसी की धड़कनों का विस्तार हैं,

कभी अधूरी मोहब्बत,

कभी बिछड़े अपनों का संसार हैं…

कभी टूटकर बिखर

जाने की बेबसी का नाम हैं,

तो कभी राख से उठ

खड़े होने का पैग़ाम हैं…



इसलिए शब्दों को केवल पढ़ना मत,

इनके पीछे छिपे मौन को भी समझना…

हर कविता में छंद तलाशना ज़रूरी नहीं,

कभी कवि की आँखों में उतरकर

उसके भीतर के समंदर को भी परखना…



क्योंकि कुछ एहसास काग़ज़ पर

उतरकर भी अधूरे रहते हैं,

कुछ आँसू बिना गिरे ही

पूरी कहानी कहते हैं…

और कुछ शब्द ऐसे होते हैं,

जो सदियों तक किताबों में नहीं

इंसान की रूह में ज़िंदा रहते हैं…



शायद इसी का नाम है

शब्दों का मोहपाश,

जहाँ कलम थक जाती है,

मगर भावनाएँ नहीं…

जहाँ कहानी समाप्त हो जाती है,

मगर एहसास नहीं…

और जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं,

वहीं से शुरू होती है

कविता की असली आवाज़…

-आचार्य अमित

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एक घंटा पहले