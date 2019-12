{"_id":"5df6ced38ebc3e881d0f8df9","slug":"amit-kumar-saaz-1576455891748","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u093e\u091c","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Vo Dil ke saaz Kisi tanhaayi me milte Hain TuDekh dube huye khwaab kis gehraayi me milte hain,Main muntazir Raha Hun ta-umr Sahil pe jinke liye ba-sabr,Vo laasho ko manate se gehraayi me milte HainKaha hai wo bataayo ke sajde- sath ke iraade,Kahi dhundho to ummido ke kabrgaah me milte Hain,Main falak tak chal aaya Hun zamin se Teri jaanib ,Vo farishte Jo likhe the Teri bato me Kaha milte Hain.Amit VermaAgra u.p.