तुम कोई अपनी निशानी दो मुझे...

{"_id":"5dbd1d128ebc3e93ca6fa29d","slug":"amit-kumar-prem-ka-ghazal","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0924\u0941\u092e \u0915\u094b\u0908 \u0905\u092a\u0928\u0940 \u0928\u093f\u0936\u093e\u0928\u0940 \u0926\u094b \u092e\u0941\u091d\u0947...","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

tum koi apni nishani do mujhe,de sako do zindagani do mujhe,umr bhar padhta rahu me bs tumhe,zindagi me wo kahani do mujhe,khud pe khud kuch yun behar me rabt ho,is ghazal me wo ravani do mujhe,zindagi bhar sath tera chahiye,me nhi kehta jawani do mujhe,jab khule aankhe to tum ho samne,subh aisi wo suhani do mujhe,ho marasim sher tumse is kadar,lafz me aisi ma'aani do mujhe- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए