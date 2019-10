हाल तेरे बिना

{"_id":"5d9f85728ebc3e01723278ee","slug":"amit-kumar-its-about-me-without-you","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0939\u093e\u0932 \u0924\u0947\u0930\u0947 \u092c\u093f\u0928\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Dil hi to nasaaz hai kambakht yunhi tahzeebe muhabbat karkeAankh pathra gayi tere lafjo pe gujara karkeMain ashq been kar chalta hi gaya nigaahe chashm se kinara karkeHai gawara ye sitam tu haale janib kisi aur se maaneMain pareeshan hu teri aamad e intezar ka sadka karke"Amit verma"Agra UP