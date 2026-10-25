अब उलझना नहीं है

तुम्हें चाहना अब एक

उलझन-सी बन गई है,

कभी यही चाहत मेरे जीने की

वजह हुआ करती थी।

यह बात तो बहुत पुरानी है,

जब तुम मेरी हर उलझन

सुलझाया करती थीं,

मेरे बिखरे हुए ख़यालों को

अपने एहसासों से सजाया करती थीं।



मेरी उलझनों के जाल से परे,

एक सुकून की दुनिया हुआ करती थी,

जहाँ मैं ख़ुद को खोकर भी

तुम्हारे भीतर ख़ुद को

पा लिया करता था।



पर आज… मैं तन्हाई में भी

इतना अकेला नहीं रहा,

जितना तुम्हारी मौजूदगी में

अकेला होने लगा हूँ।



कुछ तो बदल रहा है, या

शायद यूँ कहूँ कि बहुत

कुछ बदल चुका है

अब हमारे दरमियाँ।

वजह क्या है

इस ख़ामोशी की,

क्यों सिमट गई हैं

दिलों की दूरियाँ

शायद इसका जवाब

हम दोनों ही जानते हैं।



तुम, तुम न रहीं…

बस मैं होती गई।



मैं, मैं न रहा…

बस तुम होता गया।



तुम्हें ख़ुश रखने की चाह में

मैं अपनी ख़ुशियाँ भूलता गया,

तुम्हारे हर ख़्वाब को

अपना बनाते-बनाते अपने ही

ख़्वाबों से दूर होता गया।



तुमने भी शायद ख़ुद को खोया,

मैंने भी अपना वजूद गँवाया,

और इस रिश्ते को बचाने की

कोशिश में हम दोनों ने ही

अपने-अपने अस्तित्व को मिटाया।



अब न वो पहले-सी तुम हो,

न वो पहले-सा मैं हूँ,

न उन बातों में पहले-सी मिठास है,

न ख़ामोशियों में वो अपनापन है।



अब जो कुछ बचा है हमारे बीच,

वो कुछ अनकहे सवाल हैं,

कुछ अधूरे एहसास हैं,

कुछ यादों के बिखरे हुए टुकड़े हैं,

और एक उलझन है…

जो हर रोज़ मुझे मुझसे दूर ले जाती है।



मगर अब बस… बहुत हुआ

ख़ुद को खोना,

किसी को पाने की चाह में

अपनी ही पहचान से दूर होना।



अब ख़ुद से फिर मुलाक़ात करनी है,

अपने टूटे हुए हिस्सों को समेटना है,

जो ख़्वाब तुम्हारे नाम कर दिए थे,

उन्हें फिर अपनी आँखों में सजाना है।



क्योंकि मोहब्बत अगर सुकून छीनने लगे,

अगर साथ होकर भी तन्हाई मिलने लगे,

तो ठहरकर ख़ुद से यह पूछना ज़रूरी है

क्या किसी को चाहने की क़ीमत

अपना वजूद खो देना ही है?



अब न कोई शिकायत है,

न तुम्हें बदलने की कोई आस…

बस ख़ुद को फिर से पाने की चाह है,

और अपने ही दिल से एक वादा है।



तुम्हारी यादों से इनकार नहीं,

तुमसे मिले एहसासों से इंकार नहीं,

तुम मेरी कहानी का

एक ख़ूबसूरत हिस्सा रहोगी,

मगर अब मेरी पूरी ज़िंदगी

सिर्फ़ तुम्हारे इर्द-गिर्द नहीं घूमेगी।



अब मोहब्बत होगी,

तो ख़ुद को मिटाकर नहीं…

साथ चलने की ख़्वाहिश होगी,

तो ख़ुद से बिछड़कर नहीं…



और जो उलझन कभी

तुम्हारे होने से सुलझती थी,

आज उसी उलझन को

समझकर ख़ुद को आज़ाद करना है।



क्योंकि अब समझ आया है

किसी को चाहना ख़ूबसूरत है,

मगर उस चाहत में

ख़ुद को खो देना नहीं।



अब इस दिल को फिर से जीना है,

अपने वजूद को फिर से चुनना है,

और उन तमाम उलझनों से गुज़रकर

एक दिन सुकून से यह कहना है



तुम्हें चाहना कभी मेरी ख़ूबसूरती थी,

मगर ख़ुद को पा लेना अब मेरी ज़रूरत है।



अब इस उलझन को सुलझाने की

कोशिश में ख़ुद को

और उलझाना नहीं है…

अब किसी को खोने के

डर से ख़ुद को

खोते जाना नहीं है।



अब बस…

इस उलझन में उलझना नहीं है।

-आचार्य अमित

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एक घंटा पहले