कहती है मुझे प्यार नहीं

{"_id":"5d2ace578ebc3e6cb713bd86","slug":"amar-pandey-kehti-ho-mujhe-pyar-nahi","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u0939\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u092e\u0941\u091d\u0947 \u092a\u094d\u092f\u093e\u0930 \u0928\u0939\u0940\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Yaad aa gai wo ek din Mai aise hi baitha thaKuchh soch Raha tha shayad MaiPar uske baare me wo baat nahiPar bhir bhi yaad wo aai thiAur kehti hai mujhe pyar nahiPehli bar jab dekha tha kuchh alag sa tum me lagta thaTumhari ek jhalak Ko ye aànkh pura din tarasta thaTere chale Jane ke bad koi pas nahi koi sath nahiBas yad tumhe hi karta huAur kehti ho mujhe pyar nahi..Yaad hai jab Mai tumhe subah uthaya karta thaKhud der se soke jaldi uth Jaya karta thaYaad hai jab dopahr me class se wapas aati thiMujhse bat kiye Bina tum khana tak nahi khati thiKya ho Gaya ab tumkoKya ye sari baate yaad nahiJo kehti Rehti ho mujhseTumhe pyar nahi tumhe pyar nahiBaate hamari aajkal kuchh jyada hi Kam Hoti haiMai jagta hu raato me aur wo chain se soti haiShayad hamne bhi yahi chaha wo chain se soyePar ye kabhi nahi chaha ham unke liye royeAansooo gire na ho mere shayad aisi koi rat nahiPar phir bhi chaha tumko naAur kehti ho mujhe pyar nahi..Pyar nahi to kya tha Jara mujhe Bata DenaWo der se soke jaldi uthne ka Karan samjha DenaTum chhoro sab jaane do tum kya Karan samjha paaogiKya mera chain meri need mujhe wapas lauta paaogiNahi lauta paaogi kyuki Teri wo aaukat nahiNahi ferk padta mujhko ab kitni bar bhi boloMujhe pyar nahi mujhe pyar nahi.....- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।