हमारे दिल में

{"_id":"5d2e13d48ebc3e6cbb2a5267","slug":"amar-pandey-hamare-dil-me","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0939\u092e\u093e\u0930\u0947 \u0926\u093f\u0932 \u092e\u0947\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Hame bhi ishq me dhoke kafi mile haiUnke Shabdo me pyar tha..Aur hamare dil me.