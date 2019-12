{"_id":"5df7ca628ebc3e87952b2730","slug":"aman-singh-bs-do-pal","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092c\u0938 \u0926\u094b \u092a\u0932","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Aey khuda 'gar hai mera aur uska saath bs do pal kaTo bs wo do pal ki zindagi de aur kar rukhsat mujhe is jahaan se