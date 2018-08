{"_id":"5b77441842c792464c73cfe4","slug":"alucon-metal-ghazal","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0917\u093c\u091c\u093c\u0932...","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Mere Qusoor Wahan Baat Baat Par NikleWo Kaisi Bazm Thi Ghaddar Motabar NikleGhuroor-O-Naaz Se Zulfein Sanwaarne WaaleToo Kya Karega Agar Kham Naa Taasahar NiklePadi Naa Taab Unhein Hall-E- Dil Sunane KiHazaron Baar Yahi Ghar Se Sochkar NikleKhuli Jo Aankh To Ye Inqilaab Dekha HaiKe Ghair Log Hi Apno Se Khoobtar NikleSanwar Rahi Theen Wo Zulfein Mahak Rahi Thi FazaHum Unke Gham Mein Bhatakne Idhar Udhar NikleWo Bewafa Hai To Phir Mujhko Sangdil Kar DeKoi Dua To Khuda Apni Kaargar NikleJanabe Rekhta Jo Doosron Pe Hanste HainYe Dekha Hai Ke Wo Hi Khud Se Bekhabar Nikle- Rekhta PataulviVill- Patauli,PO-Bhopa,Distt-Muzaffarnagar,UP-251308Mob 9899498546