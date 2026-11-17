वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं यहाँ सयान में

कह रही हैं तितलियां गुलों के कान में

दे दो कुछ तबस्सुमें हमें भी दान में



मुस्कराती आंखों से उसने देखा जो हमें

जान आ गई हो मानो अपनी जान में



हैरान हैं आज तक सोच कर यही

कौन टांकता सितारे आसमान में



अहसास प्यार का अगर होता नहीं हमें

होता ही नहीं कुछ भी फिर सारे जहान में



जाना है खाली हाथ हमें एक दिन वहाँ

रहते हैं यह जान कर भी किस गुमान में



सीधी सरल सी जिंदगी को जीये जा यूहीं

वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं यहाँ सयान में



दिल कहेगा दिल सुनेगा दिल की बात दो

आलोक आइये कभी दिल के दलान में

-आलोक

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एक घंटा पहले