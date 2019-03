{"_id":"5c975cf0bdec2214254467aa","slug":"alok-modern-school-life","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0935\u093f\u0926\u094d\u092f\u093e\u0932\u092f \u091c\u0940\u0935\u0928","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

*#School_life*थी वो Awesome वाली बात,मेरी School की मीठी सी याद,मेरा अपना प्यारी Class,जिसमें जिगरी Yaaro का साथ,Seniors से था रोज का पंगा,Juniors की तो बात ही चंगा,Last bench पर कब्जा कमाल,Monitor बनकर करते धमाल,Lunch break से पहले लेना एक bite,Class में नींद का पहरा tight,पढ़ाई में तो no compromise,But its so hard to open my eyes before sunrise,Marks के लिए भी तगड़ी Fight,Uff ! That competition someone please make it right,Masti करना हमारा aim,Punishment makes our mind lame,Games period में बसी थी जान,Playground था हमारा छोटा सा जहान,Exam का fear हमेशा high,Result का phobia भी लेता sigh,कच्ची मिट्टी से थे हम,Teachers के thrash से हम होते bright,Favourite teacher के लिए करी हमने बहुत सी fight,हर एक day था super excite,वो class के बाहर beautiful सा sight,Friends का वो silly सा nickname,Slap day पर slap का hot flame,New teachers के सामने impression जमाना,अपने teachers के दिल को छू जाना,Favourite teacher की बात थी पत्थर की लकीर,उनसे डाँट खाना feels like we become फ़कीर,स्कूल के bhai हैं प्यार की height,Bhai से करते हम जबरदस्ती वाला fight,School से हो गए दूर अब हम,जज्बातो से थोड़े मजबूर अब हम,थोड़े तन्हा, थोड़े परेशान,Miss न करना हैं, नही आसान,फिर लौटे जब अपने उस जहान में,खो गए हम अपने प्यारे अरमान में,ऐसी थी अपनी बात,मेरी #School की मीठी सी याद।।♡।।..Vartika Kesarwani