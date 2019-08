{"_id":"5d6534378ebc3e015742051e","slug":"alok-mishra-nai-suruat","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0928\u0908 \u0936\u0941\u0930\u0941\u0906\u0924","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Dubi kashtiyon ko bhimil jate hai kinare kabhiTute dillon ko bhiDikh jate hai sahare kabhiChalo ek nai suruat kareRokar ye gam apna dikana kiseSamjhe Jo teri ahen insan kaha wo bacheSara jahan hai khudparastBhid me beche kise imanrakh ise thailon meChalo ek nai suruat kareBegari se bekari bhaliKyu na us Malik se kar alvida e salamChalo ek nai suruat kareKudrat be rakh chora sabka hissaBas chal thora aur le us dagarChalo ek nai suruat kare.हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए