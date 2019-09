नाम न भुला पाओगे

{"_id":"5d6c71c88ebc3e93bf3ba940","slug":"alok-mishra-naam-na-bhula-paoge","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0928\u093e\u092e \u0928 \u092d\u0941\u0932\u093e \u092a\u093e\u0913\u0917\u0947","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Hukumat awaam ki haiBheed ko Na sambhal paoge.Bhari bahut hai uska pehrawanDo hatho me Na utha paogeLag gai hothon se jo ye sharabTa umra bita do Na chuda paogeShor hai kaisa bazaar meinSun lo varna kisse na bana paogeAfwah faili hai saher me ab ghar chaloHar sakhs ka munh Na daba paogeRoshni mein bhi jalne do ek lauAndhere mein charag Na jala paogeChukta kar gaye hisab wo sab apnaKagaj pe aur kalam Na chala paogeBair kar liya usse acha haiAage aur Na nibha paogeUjadwaya khud ko apno ke hathonkisi gair pe ilzaam Na laga paogechun liya hai karobaar e sukhanMit jaenge ham tum naam Na bhula paogeहमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए