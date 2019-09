गुनहगार तेरी महफिल का

{"_id":"5d68f61b8ebc3e93a6298ea8","slug":"alok-mishra-gunahgar-teri-mehfil-ka","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0917\u0941\u0928\u0939\u0917\u093e\u0930 \u0924\u0947\u0930\u0940 \u092e\u0939\u092b\u093f\u0932 \u0915\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Gunahgar Teri mehfil ka ban jana lazmi thaRuk kar yun sihar jana lazmi thaGhul gaye yun katron me tereChain se yun pighal jana lazmi tha.Sukriya ada karte kiskaDhadkan ka yun tham jana lazmi thaRahe agosh me sada teri bahon keKhwaison ka ye sagar phoot jana lazmi tha.Rakha sambhal kar kasish ko TeriChakra kar yun gir jana lazmi thaHo liye beasar yari meYaron ki biradri me badnam ho jana lazmi thaAyadat ko tum ae is kadarTakrar me bite sanwar yun lazmi thaKuch Jada hi chah liya uskoBewafa uska ho jana lazmi thaBhool gaye wo meri mohabatDil phir bhi unhe chahe lazmi tha.