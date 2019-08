{"_id":"5d66828f8ebc3e018309f94b","slug":"alok-mishra-dhuan-dhuan","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0927\u0941\u0906\u0902 \u0927\u0941\u0906\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Dhuan dhuan hai zindagiDhuen me udd jani haiKoi punche us sitamgar seKyun itni bekhudi dikhani haiTere shamma me ag nahi utniJitna ankh me mere pani haiDastan Teri uljhi hai to kyaKahani hamari bhi purani haiWaqte arju kiye baithe theAb dil me utha Jo dariya wo sunami haiRaah bhatka kar mat itraoManzil se yari hamari purani haiSagar se jab mil hi gaya dariyaTo kya khara kya mitha pani haiBadlo se nami na barsegi ajjBarsegi mahek jawani kiHawa me ghuli shaki ki sarab purani hai