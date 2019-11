{"_id":"5dcfe6178ebc3e549536199d","slug":"allahabadi-ladka-alvida","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u0932\u0935\u093f\u0926\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Alvida to sirf lafzon se kaha tha hmne,Dil me to aaj bhi tunhara raaj he.Har sakhs janta he ye sufinama....Na jane kyu tumhe hi aitraaz he...:- नयन-अभिलाष