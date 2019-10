अकेला चलना जानती हूं

{"_id":"5c909916bdec2214173a22d0","slug":"alka-yadav-know-how-to-move-lonely-1552980246493","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u0915\u0947\u0932\u093e \u091a\u0932\u0928\u093e \u091c\u093e\u0928\u0924\u0940 \u0939\u0942\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Tere masoom se chehare ke peeche chupe haiwan ko pehchanti hoon;mana jindagi ke safar me tanha hoon magarakele chalna jaanti hooninsaaniyat ko apna majhab aur such ko apna khuda maanti hoonmana ki jindagi ke safar me tanha hoon magarek din tujhe apne kiye ka hisaab dena hogamere har sawal ka jawab dena hogatab to tujhse rubaroo thi, ab teri nas-nas ko pehchanti hoonjindagi ke safar me tanha hoon magarakele chalna jaanti hoon